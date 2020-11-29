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  3. 29 Kasım 2020 17:45

MSB'den ''Ordu Katar'a satıldı'' söylemine videolu yanıt

Milli Savunma Bakanlığı, bir televizyon kanalında yayımlanan programda, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik hakaret söylemine videolu gönderme yaptı.

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