SON DAKİKA
ERDOĞAN: YPG VE PYD, PKK'NIN KÜÇÜK ÇOCUKLARIDIRI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Nisan 2017 11:50

MSM avukatı talep etti, kundakçı tahliye edildi

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Algül, sanat merkezinin avukatının da talebi üzerine tahliye edildi.

Video Galeri
Merada otlayan koyunlar telef oldu
Merada otlayan koyunlar telef oldu
Video Galeri
Araç ofise böyle daldı
Araç ofise böyle daldı
Video Galeri
V for Vendetta maskeli soyguncular kamerada
V for Vendetta maskeli soyguncular kamerada
Video Galeri
Sanat merkezi kundakçısı serbest bırakıldı
Sanat merkezi kundakçısı serbest bırakıldı
Video Galeri
Kadir Has Üniversitesi’nde Post Truth konuşuldu
Kadir Has Üniversitesi’nde Post Truth konuşuldu
Video Galeri
Milletvekilleri arasında yumruklar konuştu
Milletvekilleri arasında yumruklar konuştu