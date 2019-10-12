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  3. 12 Ekim 2019 15:20

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu

The Good Doctor dizisinin uyarlaması olan ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor dün akşam izleyici ekrana kitledi. Ali karakterinin bir çocuğa kitap okuduğu sahne herkesi duygulandırdı.

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