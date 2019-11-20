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  3. 20 Kasım 2019 00:30

Mucize Doktor'da Özge Özpirinçci sürprizi

Mucize Doktor dizisinin 11. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Taner Ölmez'in savant sendromlu otizmli Doktor Ali Vefa'yı canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde büyük bir sürpriz yaşanacak.

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