  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Şubat 2020 09:20

Mucize Doktor'da sürpriz aşk itirafı

Fox'un reytingleri alt üst eden dizisi Mucize Doktor'un 22. yeni bölümüne Nazlı'nın "Ben de sana karşı bir şeyler hissediyorum" itirafı damgasını vuracak.

Video Galeri
İstanbul dün gece mora boyandı!
İstanbul dün gece mora boyandı!
Video Galeri
Yasak Elma dizisinde sosyal medyayı sallayan sahne
Yasak Elma dizisinde sosyal medyayı sallayan sahne
Video Galeri
Opera sanatçısı satış yapan bozacıya eşlik etti
Opera sanatçısı satış yapan bozacıya eşlik etti
Video Galeri
Ebru Polat'ın göğüs dekoltesi sosyal medyayı ikiye böldü
Ebru Polat'ın göğüs dekoltesi sosyal medyayı ikiye böldü
Video Galeri
Türkiye'de korona virüsü vakası var mı ?
Türkiye'de korona virüsü vakası var mı ?
Video Galeri
II. Abdülhamid'in 6 sene hapis hayatı yaşadığı Beylerbeyi Sarayı'ndaki oda
II. Abdülhamid'in 6 sene hapis hayatı yaşadığı Beylerbeyi Sarayı'ndaki oda
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM