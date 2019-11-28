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  3. 28 Kasım 2019 10:00

Mucize Doktor'da sürpriz gelişme

Mucize Doktor'un 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Taner Ölmez'in savant sendromlu otizmli Doktor Ali Vefa'yı canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

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