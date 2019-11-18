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  3. 18 Kasım 2019 09:30

Mucize Doktor'un yayından kaldırılan fragmanı

Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un 11. yeni bölüm fragmanındaki hata izleyenleri şaşkına çevirirken, fragman apar topar yayından kaldırıldı.

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