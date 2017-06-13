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  3. 13 Haziran 2017 09:15

Mucize kurtuluş!

DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde, jeotermal borusu döşemek için açılan kuyuda çalışan 40 yaşındaki Benhur Elmas'ın üzerine toprak göçtü.

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