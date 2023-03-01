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  4. Mucizenin adı Aleks! Enkazdan 23 gün sonra kurtarıldı

Mucizenin adı Aleks! Enkazdan 23 gün sonra kurtarıldı

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Deprem felaketinin 23'üncü gününde Hatay'ın Antakya ilçesinde bir mucize yaşandı. Enkaz altında kalan ''Aleks'' isimli köpek, canlı olarak çıkarıldı. 

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