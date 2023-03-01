Anasayfa Video Galeriler Gündem Mucizenin adı Aleks! Enkazdan 23 gün sonra kurtarıldı Mucizenin adı Aleks! Enkazdan 23 gün sonra kurtarıldı 01 Mart 2023 Çarşamba Saat: 16:10 Güncelleme: 01 Mart 2023 Çarşamba 16:10 Deprem felaketinin 23'üncü gününde Hatay'ın Antakya ilçesinde bir mucize yaşandı. Enkaz altında kalan ''Aleks'' isimli köpek, canlı olarak çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ff4ec4bb3518620d1c32e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Koca tepki çeken videoyu kaldırdı: ''1 dakika 53 saniye için özür dilerim'' Erdoğan seçim tarihini verdi Erdoğan, depremzede çocuklara yine para dağıttı İstanbul'da aksiyon filmlerini aratmayan olay! Yolunu kesip sürücüyü kaçırdılar EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Bakan tarih verdi İstanbul'daki bu inşaat alanına bakan dönüp bir daha baktı 30 bin galon kimyasal taşıyan tren raydan çıktı Deprem anında sıradışı görüntü! Gölden alevler yükseldi İstanbul'daki bu minik kepçe operatörünü gören dönüp bir daha baktı