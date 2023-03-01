Mucizenin adı Aleks! Enkazdan 23 gün sonra kurtarıldı

İstanbul'daki bu minik kepçe operatörünü gören dönüp bir daha baktı

Erdoğan seçim tarihini verdi

Prof. Dr. Ortaylı yayın bitti sanınca... ''Bizim Celal'den daha iyidir o''

Deprem anında sıradışı görüntü! Gölden alevler yükseldi

İstanbul'daki bu inşaat alanına bakan dönüp bir daha baktı

Erdoğan, depremzede çocuklara yine para dağıttı

Bahçeli'den depremzedelere fırça: ''Sessizlik olacak. Dağılın gitsin, indirin şunları''

Yunanistan'da 2 tren çarpıştı! Kazada 29 ölü, 85 yaralı var!

Depremde devrilen minare apartmanı ikiye böldü

Deprem sonrası tarlalardan su fışkırdı