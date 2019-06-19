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  3. 19 Haziran 2019 13:45

Müge Anlı canlı yayında açıkladı, stüdyo yıkıldı!

Yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programı sunan Müge Anlı hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Müge Anlı, daha önce Tamer Karadağlı'nın sunduğu Güven Bana isimli yarışma programını sunacak.

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