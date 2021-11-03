Anasayfa Video Galeriler Gündem Müge Anlı canlı yayında isyan etti: Artık yeter Müge Anlı canlı yayında isyan etti: Artık yeter 03 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 18:30 Programında sık sık kadına yönelik şiddeti konu alan Müge Anlı, bir kadının daha ölü bulunmasının ardından daha fazla sessiz kalamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6182ab2cce1a33370525c563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aziz Yıldırım'ın doğum günü kutlaması sosyal medyada gündem oldu CNN Türk canlı yayınında gergin anlar! Kağıtları fırlatıp yayını terk etti Bahar Candan'dan şaşkına çeviren dolar yorumu! Yiğit Bulut, Erdoğan'ın son görüntüsünü paylaştı Seyir halindeki TIR'da, masa kurup içki içtiler Kırmızı ışık magandası ortalığı birbirine kattı Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Erdoğan sağlıklı'' videosu paylaşımı Erdoğan'dan TÜGVA organizasyonuna mesaj Fabrika gibi mahalle! Çamaşır ipine asarak başladı, siparişlere yetişemiyor