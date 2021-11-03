Müge Anlı canlı yayında isyan etti: Artık yeter

Programında sık sık kadına yönelik şiddeti konu alan Müge Anlı, bir kadının daha ölü bulunmasının ardından daha fazla sessiz kalamadı.

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