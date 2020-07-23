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  3. 23 Temmuz 2020 13:05

Müge Anlı canlı yayında müjdeyi verdi! Kuyumcu kardeşler gözaltında

İstanbul'da emanet altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcularla ilgili yeni gelişme yaşandı. Müge Anlı, kuyumcunun sahiplerinin gözaltına alındığını duyurdu.

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