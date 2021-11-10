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Müge Anlı canlı yayından inanılmaz olay

Müge Anlı'da inanılmaz bir olay yaşandı. 27 yaşındaki Hanife Fındık, 8 Ekim'de sırra kadem bastı. En son eşi Bayram Fındık ile konuşan kadın, bulunamadı.

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