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  3. 16 Ocak 2020 14:20

Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı

Fas'tan 600 kadın getirip evlilik vaadiyle onlarca erkeği dolandırdığı iddia edilen çete lideri M.Ş., Müge Anlı'nın programında canlı yayın sırasında gözaltına alındı.

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