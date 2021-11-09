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  4. Müge Anlı canlı yayınında ilginç anlar: Kendini odaya kilitledi

Müge Anlı canlı yayınında ilginç anlar: Kendini odaya kilitledi

Müge Anlı'nın programında yine ilginç anlar yaşandı. Kayıp olan Hanife Fındıklı’nın eşi Bayram, röportaj vermek istemeyince muhabirin yüzüne kapıyı kapatıp, kendisini odaya kilitledi.

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