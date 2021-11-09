Anasayfa Video Galeriler Gündem Müge Anlı canlı yayınında ilginç anlar: Kendini odaya kilitledi Müge Anlı canlı yayınında ilginç anlar: Kendini odaya kilitledi 09 Kasım 2021 Salı Saat: 17:05 Müge Anlı'nın programında yine ilginç anlar yaşandı. Kayıp olan Hanife Fındıklı’nın eşi Bayram, röportaj vermek istemeyince muhabirin yüzüne kapıyı kapatıp, kendisini odaya kilitledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618a803c2c04991275587fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belediyeye rüşvet operasyonu: Gözaltılar var Boşanmak isteyen kadına korkunç işkence Akşener: ''Yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz, sizden korkan sizin gibi olsun!' ByLock'un sahibi tahliye edildi Yer: Adana... Kimse bu mahallede yaşamak istemiyor Milyonluk lüks otomobilleri Türkiye'ye böyle sokmuşlar NTV'den Akşener'e ''Erdoğan videosu'' sansürü Orhan Gencebay'dan İçişleri'ne destek: ''Bir hareketine bakar'' ABD'de kiliseye silahlı saldırı