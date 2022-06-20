Anasayfa Video Galeriler Gündem Müge Anlı evleniyor; damat adayı Emniyet Müdürü Müge Anlı evleniyor; damat adayı Emniyet Müdürü 20 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 10:30 ATV'nin Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b0222e51ceb8590458e9f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ABD'de sokak festivali kana bulandı: Ölü ve yaralılar var Yunanistan'a silah sevkiyatını Türk şoför görüntüledi: Adiler saldıracak herhalde Güldür Güldür ekibi bile zamlara yetişemedi Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek canlı yayında birbirine girdi! Düğün kana bulandı! Çevik Kuvvet müdahale etti Türkiye'nin İnsansız Deniz Araçları denize indi İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar boğazı sardı Yandaş medyana skandal ''cin çıkarma seansı'' yayını! ''Erdoğan’ı hep birlikte emekli edeceğiz''