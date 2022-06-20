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  4. Müge Anlı evleniyor; damat adayı Emniyet Müdürü

Müge Anlı evleniyor; damat adayı Emniyet Müdürü

ATV'nin Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı.

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