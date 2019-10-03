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  3. 03 Ekim 2019 08:30

Müge Anlı hamile eşini döven adamı aramayı reddetti

Müge Anlı, eşine kız bebeğe hamile olduğu için şiddet uygulayan kayıp adamı aramayı reddeti. Ünlü sunucunun bu hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu.

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