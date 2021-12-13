Müge Anlı neden pantolon giymediğini açıkladı

Müge Anlı geçtiğimiz gün kısa bir elbise giyince tüm dikkatleri üstüne çekmişti. Müge Anlı yayında giydiği kıyafetlerle ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

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