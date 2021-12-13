Anasayfa Video Galeriler Gündem Müge Anlı neden pantolon giymediğini açıkladı Müge Anlı neden pantolon giymediğini açıkladı 13 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 12:31 Müge Anlı geçtiğimiz gün kısa bir elbise giyince tüm dikkatleri üstüne çekmişti. Müge Anlı yayında giydiği kıyafetlerle ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b712f5cbf8f0112a340657" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BTP lideri Hüseyin Baş: ''ASELSAN'ı değil sarayı sat'' Arılar ölüyor, bal üretimi düşüyor! TRT Kılıçdaroğlu'nun sloganını komplocu karaktere söyletti Nejat İşler alkolün dozunu kaçırınca olanlar oldu İstanbul'da alkollü sürücü restorana daldı Edirne'yi sel vurdu: 2 kişi kayıp! İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu Bülent Arınç canlı yayını terk etti Uzman er kadın polisi bıçakladı