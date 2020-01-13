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  3. 13 Ocak 2020 15:20

Müge Anlı ''p.z.venk'' diyemedi, anlamını okudu

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık olayını çözmeye çalışan Müge Anlı'nın programında ilginç anlar yaşandı. Canlı yayında ''P.z.venk'' diyemeyen Müge Anlı, internetten kelimenin anlamını okudu.

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