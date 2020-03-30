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  3. 30 Mart 2020 19:45

Müge Anlı sağlık çalışanlarını hedef aldı !

Ünlü sunucu Müge Anlı’nın canlı yayında sağlık çalışanlarını hedef alması yoğun eleştirilere neden oldu.

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