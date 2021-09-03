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  4. Müge Anlı yine isyan etti: 21 yaşındaki genç kız 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

Müge Anlı yine isyan etti: 21 yaşındaki genç kız 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

Müge Anlı'da yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 21 yaşındaki genç kız 4 gün önce evden kaçarak dün 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle evlendi

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