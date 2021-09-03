Anasayfa Video Galeriler Gündem Müge Anlı yine isyan etti: 21 yaşındaki genç kız 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı Müge Anlı yine isyan etti: 21 yaşındaki genç kız 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı 03 Eylül 2021 Cuma Saat: 17:45 Müge Anlı'da yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 21 yaşındaki genç kız 4 gün önce evden kaçarak dün 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle evlendi Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61323508b1a7a04bc5253333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İntihar yelekleri, bomba yüklü araçlar... Taliban dünya manşetlerinde gündem oldu 15 gökdelen kameralar önünde dinamitlerle yerle bir edildi Aranan FETÖ'cü Türkiye'ye girerken yakalandı 1 milyar liralık kripto para vurgununda ses kayıtları ortaya çıktı Ünlü iş adamının korumaları belinde silahla şantiye bastı Hakan Ural yardım isteyen vatandaşlarla canlı yayında dalga geçti 20 bin öğretmen ataması yapıldı Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı İstanbul'da araç durağa daldı: Yaralılar var !