Anasayfa Video Galeriler Gündem Müge Anlı'da akılalmaz olay! Kocasını bırakıp damadına kaçtı Müge Anlı'da akılalmaz olay! Kocasını bırakıp damadına kaçtı 17 Kasım 2022 Perşembe Saat: 15:30 Müge Anlı'nın programına katılan Narin isimli kadın, annesi ve eski kocasının birlikte kaçtığını, 3 çocuğunu da kendisinden aldıklarını iddia etti. Canlı yayına bağlanan anne yüzleştiği kızına beddualar okudu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6376295fee87fb0c0b236023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte korkunç ölüm! TIR'ın üstünde öldü İstanbul'da metrobüs kazası! Tahran’ın hava durumunu anlatan sunucu başörtüsünü çıkardı Dünya Kupası öncesi muhabirlere canlı yayında saldırı Ev sahibi olmak isterken, kendi evinde kiracı oldu Kaz Dağları'ndan beslenen koca baraj bakın ne halde! İmamoğlu’ndan İstanbul'a ''Atatürk’ün mirası açılıyor'' müjdesi Adnan Oktar operasyonundan yeni görüntüler Sınıfta kalça dansı yapan öğretmen olay oldu