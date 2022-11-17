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  4. Müge Anlı'da akılalmaz olay! Kocasını bırakıp damadına kaçtı

Müge Anlı'da akılalmaz olay! Kocasını bırakıp damadına kaçtı

Müge Anlı'nın programına katılan Narin isimli kadın, annesi ve eski kocasının birlikte kaçtığını, 3 çocuğunu da kendisinden aldıklarını iddia etti. Canlı yayına bağlanan anne yüzleştiği kızına beddualar okudu.

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