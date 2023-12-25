Anasayfa Video Galeriler Gündem Müge Anlı'da aranan adamın cesedi bulundu Müge Anlı'da aranan adamın cesedi bulundu 25 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 14:05 Güncelleme: 25 Aralık 2023 Pazartesi 14:05 Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni bulundu. Kayıp adamın ailesi, Müge Anlı'nın programına başvurmuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65896212d9efca2c4f0cbb97" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ölen dilencinin evinden çıkan para dudak uçuklattı Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı Kar yağışı can aldı! 2 kişi öldü, 2 kişi kayıp İçişleri Bakanı duyurdu: 4 bin 568 kaçak göçmen yakalandı Atilla Taş'ın tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı Oto galeri değil, gümrük muhafaza otoparkı! DEM'in kongresi terör propagandasına dönüştü! Çok sayıda gözaltı var İstiklal Caddesi'nde büyük panik Alman polisi bir Türk vatandaşını ailesinin gözü önünde öldürdü