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  3. 05 Şubat 2020 22:50

Müge Anlı'da bir dolandırıcılık hikayesi daha !

Müge Anlı'nın programına çıkan konukların hikayeleri yine gündeme bomba gibi düştü. Dolandırılan bir kişi 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldığını açıkladı.

Video Galeri
Uçağın pistten çıkış anı kamerada !
Uçağın pistten çıkış anı kamerada !
Video Galeri
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Uçak kazasında yaralıları kurtarma çabası kamerada !
Video Galeri
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı !
Video Galeri
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı 2
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı 2
Video Galeri
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