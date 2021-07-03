Müge Anlı'da bir ilk! Hipnozla konuşturacaklar

Dün yayınlanan bölümü ile sezon finali yapan Müge Anlı Tatlı Sert programında bir ilk yaşandı. 2.5 yıl önce Konya'da Necla - Metin Büyükşen cinayetinde anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar

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