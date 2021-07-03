Anasayfa Video Galeriler Gündem Müge Anlı'da bir ilk! Hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk! Hipnozla konuşturacaklar 03 Temmuz 2021 Cumartesi Saat: 09:35 Dün yayınlanan bölümü ile sezon finali yapan Müge Anlı Tatlı Sert programında bir ilk yaşandı. 2.5 yıl önce Konya'da Necla - Metin Büyükşen cinayetinde anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e0052d4f46891ffe441733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Animasyon değil, montaj değil! Okyanus alev alev yandı Mide bulandıran taciz: Sokak ortasında üzerine atladı Dünyanın en saçma binası'nın kapı ve pencerelerini çalmaya çalıştılar! Elmalı davası’ndaki çocukların öz babası ilk kez canlı yayında konuştu Aldığı sıfır araç ayıplı çıktı, açtığı hukuk davasını kazandı Akdeniz'de göçmen teknesine ateş açıldı Sedat Peker hakkında olay iddia: Susturuldu mu ? AK Parti elektrikten doğalgaza, LPG'den okul harçlarına gelen zamların nedenini böyle açıkladı: Dış ataklar! Yıllar önce hayalini kuruyordu; 74 yaşında doktor oldu!