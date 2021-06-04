Müge Anlı'da ''büyülü sucuk'' iddiası sosyal medyayı salladı

Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı: ''Kendini mehdi olarak görüyor''

Sosyal medya Mansur Yavaş’ın bu sözlerini konuşuyor

İBB Sözcüsü Ongun’un aHaber göndermeli kedi paylaşımı gündem oldu

ABD'de görevli Türk profesör: ''BioNTech aşısı o kadar yüksek antikor üretiyor ki...''