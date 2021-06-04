Anasayfa Video Galeriler Gündem Müge Anlı'da ''büyülü sucuk'' iddiası sosyal medyayı salladı Müge Anlı'da ''büyülü sucuk'' iddiası sosyal medyayı salladı 04 Haziran 2021 Cuma Saat: 16:45 İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki Sinem, 20 yaşındaki kuzeni ile ortadan kaybolurken, kayıp kızın ailesinin ortaya attığı iddia sosyal medyada viral oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ba2e82e50ca33eaa4fe713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR FSM Köprüsü'nde yangın paniği! Trafik durma noktasına geldi İzmir'de vahşet: Birinin başı kesilmiş, diğerleri gömülmüş İstanbul'da inanılmaz görüntüler: Kargalar böyle saldırdı Dünya onu konuşuyor... BBC sunucusu fena yakalandı Silahlı suç örgütüne nefes kesen operasyon: Cephanelik ele geçirildi Marmara'da araştırma yapan bilim insanları şaşkın: Böylesi daha önce görülmedi Bebek pudrasında ''asbest'' tehlikesi... Türkiye'de kullanılıyor mu? İstanbul'da feci olay! Genç kız 4. kattan aşağı atladı İsmail Saymaz'dan Bakan Soylu canlı yayını için dikkat çeken sözler