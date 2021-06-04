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  4. Müge Anlı'da ''büyülü sucuk'' iddiası sosyal medyayı salladı

Müge Anlı'da ''büyülü sucuk'' iddiası sosyal medyayı salladı

İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki Sinem, 20 yaşındaki kuzeni ile ortadan kaybolurken, kayıp kızın ailesinin ortaya attığı iddia sosyal medyada viral oldu.

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