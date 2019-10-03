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  3. 03 Ekim 2019 15:00

Müge Anlı'da korkunç iddia: 20 yıllık eşini yasak aşkına öldürttü

23 Ağustos'ta kazada hayatını kaybeden Tuncer Demirel'in şüpheli ölümü Müge Anlı'nın programında masaya yatırıldı. Demirel'in eşi, kocasını 10 yıldır yasak aşk yaşadığı kişiye öldürtmekle suçlanıyor.

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