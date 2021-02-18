  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Şubat 2021 19:50

Müge Anlı'da şoke eden olay! Programa çıkmak için bakın ne istedi?

Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama, "Biz buraya gelenlere para vermiyoruz" diyerek isyan etti.

Video Galeri
Gara şehidinin ailesi konuştu: Kahreden işkence detayı
Gara şehidinin ailesi konuştu: Kahreden işkence detayı
Video Galeri
Hastanede film gibi operasyon! Polis temizlik görevlisi kılığına girdi
Hastanede film gibi operasyon! Polis temizlik görevlisi kılığına girdi
Video Galeri
NASA'dan Salda paylaşımı
NASA'dan Salda paylaşımı
Video Galeri
Sözde dost, sözde müttefik ABD'den itiraf gibi rest!
Sözde dost, sözde müttefik ABD'den itiraf gibi rest!
Video Galeri
AK Parti kongresinde şoke eden pankart!
AK Parti kongresinde şoke eden pankart!
Video Galeri
Doğuştan vajinası olmayan genç kadın, yardım bekliyor
Doğuştan vajinası olmayan genç kadın, yardım bekliyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM