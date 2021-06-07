Anasayfa Video Galeriler Gündem Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Dondurma almaya çıktı, iki çocuk sahibi adamla kaçtı Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Dondurma almaya çıktı, iki çocuk sahibi adamla kaçtı 07 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 17:10 Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Kübra Kalır'ın evli ve iki çocuk sahibi adama kaçtığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60be28d35cd28b7b877baeb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat böyle kurtarıldı Karpuzcu amca sosyal medyayı salladı Bodrum'da sahiller doldu taştı Kocasına kızan kadın balkondan atladı LGS'de tepki çeken iddia: Şube müdürü çocuğuyla görüştü Jeff Bezos, kardeşiyle birlikte uzaya çıkıyor Düğün günü gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı Kahramanlar bu sefer 2 tekerle geldi! Kadına şiddeti motosikletliler engelledi Havalimanında operasyon: Kitap kapaklarına gizlemişler