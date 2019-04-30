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  3. 30 Nisan 2019 09:19

Müge Anlı'dan bir rekor daha !

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kırılması zor bir rekora imza attı. Müge Anlı programında kayıp olan 5 kişiyi eliyle bulmuş gibi buldu.

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