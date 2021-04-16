Anasayfa Video Galeriler Gündem Müge Anlı'dan Instagram'ı sallayan paylaşım Müge Anlı'dan Instagram'ı sallayan paylaşım 16 Nisan 2021 Cuma Saat: 21:00 ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı iki gün önce açtığı Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile büyük beğeni topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6079d0d5bc5c9f6fd8403473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Terim'in zor anları! Taşıdığı tabutun direği elinde kaldı Ömerli Barajı'na çekilen tellere büyük tepki Evinin balkonundan düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı İBB'nin AK Parti dönemi için 13 milytar TL'lik suç duyurusu Gazetecilerden Erdoğan'a teşekkür çiçeği! ''Ne tatlı bir sürpriz ya'' Bazadan terörist çıktı! Camdaki Kız dizisindeki ''fantezi odası'' sosyal medyayı salladı Patronunun tacizine uğrayan kadının intikamı ağır oldu Adıyaman'da inanılmaz olay! Yaşlı kadın sıkıştığı kayalıkta 3 gün sonra bulundu