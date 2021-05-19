Anasayfa Video Galeriler Gündem Müge Anlı'nın programında şoke eden anlar Müge Anlı'nın programında şoke eden anlar 19 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 16:56 Müge Anlı'nın programında konuklardan birisi canlı yayında bayılınca apar topar reklam arasına gidildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a51905f31bb509b16e2233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çin'de inanılmaz anlar... 79 katlı gökdelen bir anda sallanmaya başladı Yurtta 19 Mayıs coşkusu: İlk tören Anıtkabir'de yapıldı Sosyal medyada hızla yayılmıştı: Akciğer testi aldatmaca mı? Meteoroloji'nin uyarıları sonrası vatandaşlar böyle önlem aldı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yangın Bıçak, zincir, sopa... Beyoğlu'nda kız kaçırma kavgası İğrenç olay: Kabinde üstlerini değiştiren genç kızları görüntüledi Kılıçdaroğlu: İsrail'in yaptığı bir katliamdır Memleket Partisi lideri Muharrem İnce yol haritasını açıkladı