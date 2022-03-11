Anasayfa Video Galeriler Gündem Müge Anlı’yı çıldırtan olay: Damadıyla öpüştüğü fotoğraflara pes dedirten savunma Müge Anlı’yı çıldırtan olay: Damadıyla öpüştüğü fotoğraflara pes dedirten savunma 11 Mart 2022 Cuma Saat: 21:55 ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı’da yine herkesi şaşkına çeviren olaylar zinciri gerçekleşti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622b9b1adcaba03e5d0f7203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'ya inen Rus pilot: Ukrayna ile olan savaş suçtur Tuğba Özay ''Sil Baştan'' şarkısını söyledi, sosyal medya karıştı İstanbul'un en eşsiz noktası Pierre Loti tepesinden büyüleyen görüntü İstanbul'da korku dolu anlar! Patlamalar paniğe yol açtı Kar, soğuk, yağış onları durdurmuyor! Mehmetçik'in gözü ufukta, parmağı tetikte! İstanbul'un elinde kalan son yeşil alanı Belgrad Ormanı'ndan büyüleyen manzara TRT1 ekranlarında ilginç anlar! Seccade üzerinde ''şeytan'' arandı İstanbul'da çalıntı araç ve ikiz plakalı milyonluk kuyumcu soygunu Unkapanı Köprüsü'nün bağlantıları ayrıldı; köprü trafiğe kapatıldı