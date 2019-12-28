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  3. 28 Aralık 2019 18:05

Müge Dağıstanlı'nın babası hayatını kaybetti

Kanal D'de 2.Sayfa programını sunan Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'nın babası Güngör Abdullah Dağıstanlı, Antalya'daki evinde düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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