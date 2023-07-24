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  4. Muğla alevlere teslim! Orman yangını büyüyor

Muğla alevlere teslim! Orman yangını büyüyor

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, makilikte başlayan yangın ormana sıçradı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği orman bölgesinde yangına müdahalesi sürerken belediye başkanı gece görüşlü helikopter istedi.

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