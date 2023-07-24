Anasayfa Video Galeriler Gündem Muğla alevlere teslim! Orman yangını büyüyor Muğla alevlere teslim! Orman yangını büyüyor 24 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 07:15 Güncelleme: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 07:15 Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, makilikte başlayan yangın ormana sıçradı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği orman bölgesinde yangına müdahalesi sürerken belediye başkanı gece görüşlü helikopter istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64bdfada8d26780fac47f153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR HÜDA-Parlı ismin katil zanlısının evine saldırdılar İstanbul'da trafik magandası dehşeti! Kadını öldürüp kaçtı Türkiye'nin denize sınırı olmayan ilindeki gizli denize ziyaretçi akını İstanbul'un burnunun dibinde ''su'' eylemi! Yolu kapattılar Kahramanmaraş'ta bir kabus daha: Orman yangını evlere sıçradı 8 göçmen kaçakçısına film gibi operasyon kamerada Türkiye'nin tatil cennetinde kimse denize giremedi İstanbul'da kabus! Bir kadını öldüresiyle dövdü, etrafa küfürler yağdırdı Artvin'de Temmuz ayında kar topu keyfi