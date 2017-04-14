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  3. 14 Nisan 2017 00:20

Muğla beşik gibi sallandı

Muğla’nın Ula ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından 9 artçı sarsıntı daha yaşandı. Muğla’da son 16 saatte 22 deprem kaydedildi.

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