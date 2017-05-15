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  3. 15 Mayıs 2017 18:15

Muğla faciasının tanığı dehşet saniyelerini anlattı

MUĞLA'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı kurtulanlardan Bircan Kıran, tedavi gördüğü hastanede, o anlarda yaşanan çarpıcı detayları DHA'ya anlattı.

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