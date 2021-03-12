Anasayfa Video Galeriler Gündem Muğla'da 525 milyon dolarlık taş bulundu Muğla'da 525 milyon dolarlık taş bulundu 12 Mart 2021 Cuma Saat: 13:40 Muğla'nın Milas ilçesinde elmastan daha değerli olduğu bilinen ''painite'' taşı ele geçirildi. Piyasa değeri 525 milyon dolar olduğu belirtilen taşı bulanlar ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604b453293d75403b401e443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi öldürdü CHP'li ve AK Partili vekil kameraların önünde birbirine girdi TBMM Başkanı Şentop: HDP'li Gergerlioğlu'nun dosyası Meclis'te Yer İzmir... Bu görüntüler sosyal medyayı salladı Hırsızın şeytani planı uçağı kaçırınca son buldu Türkiye'de aşı yaptıran kaç kişi koronavirüse yakalandı? Antalya'da tartışma yaratan proje! ''Gece kulübü gibi...'' Kerem Bürsin ödül törenini terk etti Kalın'dan ''Biden, Erdoğan'ı neden aramıyor?'' sorusuna ilginç yanıt