  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Muğla'da 525 milyon dolarlık taş bulundu

Muğla'da 525 milyon dolarlık taş bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde elmastan daha değerli olduğu bilinen ''painite'' taşı ele geçirildi. Piyasa değeri 525 milyon dolar olduğu belirtilen taşı bulanlar ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi öldürdü
CHP'li ve AK Partili vekil kameraların önünde birbirine girdi
TBMM Başkanı Şentop: HDP'li Gergerlioğlu'nun dosyası Meclis'te
Yer İzmir... Bu görüntüler sosyal medyayı salladı
Hırsızın şeytani planı uçağı kaçırınca son buldu
Türkiye'de aşı yaptıran kaç kişi koronavirüse yakalandı?
Antalya'da tartışma yaratan proje! ''Gece kulübü gibi...''
Kerem Bürsin ödül törenini terk etti
Kalın'dan ''Biden, Erdoğan'ı neden aramıyor?'' sorusuna ilginç yanıt