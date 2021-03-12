Muğla'da 525 milyon dolarlık taş bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde elmastan daha değerli olduğu bilinen ''painite'' taşı ele geçirildi. Piyasa değeri 525 milyon dolar olduğu belirtilen taşı bulanlar ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

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