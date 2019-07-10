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  3. 10 Temmuz 2019 21:55

Muğla’da alevlerin tehdit ettiği iki köy boşaltıldı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde öğleden sonra çıkan orman yangını 250 hektarlık alanda devam ediyor. Çevre illerden de destek istenen yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine iki köy boşaltıldı. Dalaman’ın kırsal Kacacaağaç Mahallesi’nde öğleden sonra başlayan orman yangınına karadan ve havadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Muğla genelinin yanı sıra Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden...

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