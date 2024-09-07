Anasayfa Video Galeriler Gündem Muğla'da büyük orman yangını: Alevler geceyi gündüze çevirdi Muğla'da büyük orman yangını: Alevler geceyi gündüze çevirdi 07 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 22:45 Güncelleme: 07 Eylül 2024 Cumartesi 22:45 Muğla’nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Gündüz saatlerinde çıkan yangına müdahaleler sürerken, alevler geceyi aydınlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66dcad64f228547309091f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hava 10 derece birden soğudu ve Türkiye'ye mevsimin ilk karı yağdı Türkiye'nin zirvesinde gizemli cisim heyecanı ''Anadolu tarihinin başladığı yer''deki 4 bin 200 yıllık felaketin sebebi bulundu Dünya tarihinde bir ilk: Suriyeli kaçak deve kuşu Türkiye'de yakalandı 38 günlük trafik çilesi bitti: Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı Bunun adı balıkçılık değil, cinayet... Gören ne diyeceğini bilemedi Havacılardan tartışılan video: Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi Genç kadın tacizcisine kurşun yağdırdı Trabzon'da sel felaketi: Dünyanın en uzun 2. mağarasını sel vurdu