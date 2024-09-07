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  4. Muğla'da büyük orman yangını: Alevler geceyi gündüze çevirdi

Muğla'da büyük orman yangını: Alevler geceyi gündüze çevirdi

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Gündüz saatlerinde çıkan yangına müdahaleler sürerken, alevler geceyi aydınlattı.

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