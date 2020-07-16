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  3. 16 Temmuz 2020 17:20

Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol alınan yangında bir hektar alan zarar gördü.

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