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  4. Muğla'da evlat dehşeti! 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü

Muğla'da evlat dehşeti! 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

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