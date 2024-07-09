Anasayfa Video Galeriler Gündem Muğla'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi Muğla'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi 09 Temmuz 2024 Salı Saat: 12:41 AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668d05d6e8116a6c2909f3f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gümrükte rüşvet operasyonu: Memur ve müşavirlere gözaltı 928 yıllık tarihi kaleden geriye kalıntılar kaldı Bakan Yerlikaya, Güngen çifti operayonunun detaylarını açıkladı Site bahçesinde linç girişimi kamerada Türkiye'ye yerleşen Rus güzeli plastikleri heykele dönüştürdü Bu hırsızlık değil, vicdansızlık: Depremzedenin dolabındaki yemeğini çaldılar Nagehan Alçı Merih Demiral'e ceza kesen UEFA'yı savundu Deprem bölgesinde dev yılan paniği Onlar halay, trafiktekiler çile çekti