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  3. 13 Nisan 2017 20:50

Muğla'da korkutan deprem

MUĞLA ve çevresi akşam saatlerinde merkez üssü Ula'nın Kavakçalı Mahallesi olan Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde depremle sallandı.

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Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
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Topbaş, Silivri metro projesini açıkladı: “Silivriye 32.5 kilometre gelecek”
Topbaş, Silivri metro projesini açıkladı: “Silivriye 32.5 kilometre gelecek”
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Senegalde yangın: 22 ölü
Senegalde yangın: 22 ölü
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Tırdaki yüklerin üzerinde otomobil taşıdı
Tırdaki yüklerin üzerinde otomobil taşıdı
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Canlı yayının ortasına daldı, başkandan yardım istedi
Canlı yayının ortasına daldı, başkandan yardım istedi
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Down sendromlu Sude yunus polisi oldu
Down sendromlu Sude yunus polisi oldu