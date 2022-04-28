Anasayfa Video Galeriler Gündem Muğla'da metan gazı faciası! 4 ölü Muğla'da metan gazı faciası! 4 ölü 28 Nisan 2022 Perşembe Saat: 00:50 Muğla'da, büyükbaş çiftliğinin gider kuyusundaki kalıpları sökmeye inen 4 kişi, metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 2'si kardeş 4 kişi, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6269ba9fde654b378f450427" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Nureddin Nebati alkış alamayınca... Murat Boz’un terli havlusu için birbirlerine girdiler Mustafa Sarıgül'ün kamera arkası görüntüleri paylaşıldı Akşener, ''Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet'' sloganı ile karşılandı AK Parti'nin kurucusu canlı yayında bombaladı: ''Fakire din iman Saray'a han hamam'' Yazın habercisi Fedon denize düştü Bayram tatiliniz ''yalan'' olabilir Okul servisinde dehşet anları! Havaya savruldular İstanbul'da motosikletli magandalar dehşet saçtı!