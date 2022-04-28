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Muğla'da metan gazı faciası! 4 ölü

Muğla'da, büyükbaş çiftliğinin gider kuyusundaki kalıpları sökmeye inen 4 kişi, metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 2'si kardeş 4 kişi, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

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