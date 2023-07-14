Anasayfa Video Galeriler Gündem Muğla'da orman yangını Muğla'da orman yangını 14 Temmuz 2023 Cuma Saat: 17:25 Güncelleme: 14 Temmuz 2023 Cuma 17:25 İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise yol kenarında başlayan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b15ada70fb712b2d22b2db" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte İstanbul'un en sıcak ilçesi: Termometreler 39.7 dereceyi gösterdi Türkiye kavruluyor! Marmara'nın tatil cennetinde plajlar boş kaldı İstanbul Valisi'nden su tasarrufu uyarısı İstanbul'da metal fabrikasında yangın 1 dakika süren fırtına mahalleyi savaş alanına çevirdi Erdoğan'dan Avrupa Birliği açıklaması Bakan'dan deprem bölgesi için ek kontenjan müjdesi PKK'nın orman yakma timi yakalandı Emeklilere neden seyyanen zam verilmediği belli oldu