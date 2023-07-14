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Muğla'da orman yangını

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İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise yol kenarında başlayan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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