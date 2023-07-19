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Muğla'da orman yangını

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

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