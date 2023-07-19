Anasayfa Video Galeriler Gündem Muğla'da orman yangını Muğla'da orman yangını 19 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 17:50 Güncelleme: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 17:50 Muğla'nın Menteşe ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b7f82e35ade87ef42ff593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kendi mekanının önünde saldırıya uğramıştı: Danilo Şef'ten açıklama Ücretsiz halk plajı sayısı 35'e çıkacak İstanbul'da itfaiye aracı takla attı: Yaralılar var Manisa'da orman yangını Zemzem suyunu mikroskopla inceledi; sonuç çok şaşırttı! İstanbul'da dehşet! Suriyeli kız çocuğu kendisini camdan attı Erdoğan'ın Körfez turunda dikkat çeken anlar! Oğlunu Suudi prensle tanıştırdı Aşiretlerin düğününde takı şov! Gelin ve damat ayakta duramadı 4 yaşındaki yeğeninin eline silahı verip ateş ettirdi