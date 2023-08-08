Anasayfa Video Galeriler Gündem Muğla'da orman yangını Muğla'da orman yangını 08 Ağustos 2023 Salı Saat: 13:35 Güncelleme: 08 Ağustos 2023 Salı 13:35 Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d21a78c6aaca34d40f0797" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaza değil cinayet: Ehliyetsiz sürücü yayayı öldürdü Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.... Son blok da yıkıldı Marmara'da kabus! Fırtına teknedeki 2 kişiyi böyle savurup attı Cani kocadan eşine sokak ortasında bayıltan dayak kamerada Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kan aktı İstanbul'da akıl almaz olay: Bir sorumsuz, bir araç sunroof'u yüzünden ölüyordu Fabrikada korkutan patlama! Yüzen residans Türkiye'de... Görenlerin göz bebeklerine sığmadı! İstanbul'da çocukları dilendiren çeteye operasyon