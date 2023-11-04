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Muğla'da orman yangını

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Muğla'nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

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