Anasayfa Video Galeriler Gündem Muğla'da orman yangını Muğla'da orman yangını 04 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 16:30 Güncelleme: 04 Kasım 2023 Cumartesi 16:30 Muğla'nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6546476d50a6ca2687582953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail yine hastanenin dibini vurdu! Netanyahu'nun ''silahlanın'' çağrısı sonrası İsrail'den korkutan görüntü Koca bina ''korna'' ile yıkıldı! İstanbul'da inanılmaz olay! İki gün boyunca çöp konteynerinde mahsur kaldı Sahte polisten büyük vurgun Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık'tan ilk fragman geldi Dilan Polat'ın kayınvalidesi gazetecilere isyan etti Sosyal medyadaki tek bir tıklamayla hayatını karardı Binlerce Türk komandosundan çok özel görüntü