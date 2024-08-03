Anasayfa Video Galeriler Gündem Muğla'da orman yangını Muğla'da orman yangını 03 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 12:41 Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kısmen kontrol altına aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66adfb5e00f3367bc80fb0b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Denize girenleri bekleyen gizli tehlike: ''Rip akıntısı'' Gereği yapıldı: Meyhanede 3 kadına kabusu yaşatanlar yakalandı Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den büyük başarı: Finale yükseldi Askeri helikopter pirinç tarlasına indi İstanbulluların gözde tatil yeri tıklım tıklım: Nüfus 33 binden 350 bine çıktı İlaçlama yapılan binada 9 kişi hastanelik oldu ''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı Midesinde 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Ücretsiz olarak tek tıkla öğrenin